video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو..الداخلية تضبط عصابة تخطف حقائب السيدات بالطريق العام

الإثنين، 04 مارس 2019 06:41 م
فيديو..الداخلية تضبط عصابة تخطف حقائب السيدات بالطريق العام الداخلية تضبط عصابة تخطف حقائب السيدات بالطريق العام
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع خطف الحقائب بالطريق العام وإعادة مضبوطات مبلغ بسرقتها.

جاء ذلك في إطار  جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة  من "هالة.و.ن" 60 سنة ، ومقيمة بدائرة قسم  شرطة النزهة ، أنه حال سيرها بدائرة القسم قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بخطف حقيبة اليد التى كانت تحملها وبداخلها مبالغ مالية وهواتف محمولة ، وإصابة أحد ضباط القسم بكسور وكدمات متفرقة حال تمكنه والقوة المرافقة من تتبع السيارة المُشار إليها وإعتراضها أعلى الطريق الدائرى (بدائرة قسم شرطة المرج) وقيام قائدها بالإصطدام بالضابط ولاذوا بالفرار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل وزوجته وشقيقتيه بتهمة سرقة حقائب السيدات فى القليوبية

حبس 3 عاطلين 4 أيام لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بشبرا الخيمة

أمن القاهرة يضبط شخصين عقب قيامهما بسرقة حقيبة من إحدى السيدات بمصر الجديدة

سرقة

الداخلية

حملات امنية

حوادث

اخبار الحوادث




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة