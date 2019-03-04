فيديو..الداخلية تضبط عصابة تخطف حقائب السيدات بالطريق العام

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع خطف الحقائب بالطريق العام وإعادة مضبوطات مبلغ بسرقتها.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من "هالة.و.ن" 60 سنة ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة ، أنه حال سيرها بدائرة القسم قام ثلاثة مجهولون يستقلون سيارة ملاكى بخطف حقيبة اليد التى كانت تحملها وبداخلها مبالغ مالية وهواتف محمولة ، وإصابة أحد ضباط القسم بكسور وكدمات متفرقة حال تمكنه والقوة المرافقة من تتبع السيارة المُشار إليها وإعتراضها أعلى الطريق الدائرى (بدائرة قسم شرطة المرج) وقيام قائدها بالإصطدام بالضابط ولاذوا بالفرار.