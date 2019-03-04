فحص طلاب 186 مدرسة ثانوية بالمنيا ضمن حملة "100 مليون صحة"

المنيا- فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن هناك 186 مدرسة ثانوية بالمحافظة ، يجُرى فيها المسح الطبى لمبادرة "100 مليون صحة" والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتستهدف تنفيذ عمليات المسح الطبى لطلاب المدارس الثانوية ( عام - فنى - تربية خاصة ) فى الفترة من 3 مارس الجارى وحتى 30 إبريل القادم.

أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الحملة إنطلقت أمس لتوقيع المسح الطبى للطلاب، حيث تشمل المدارس 124 مدرسة ثانوى عام و56 مدرسة ثانوى فنى و 6 مدارس تربية خاصة.

هذا وتستهدف المبادرة فى محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية والمدارس الثانوية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة، ويجرى المسح الطبى مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

وكان محافظ المنيا قد شهد انطلاق فعاليات مبادرة (100 مليون صحة ) من مركز صحة الأسرة بالحى الخامس بمدينة المنيا الجديدة حيث أجرى المحافظ المسح الطبى "لفيروس سى"، ضمن المبادرة .