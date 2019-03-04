غرفة الحبوب: توريد 30 ألف طن مكرونة للتموين خلال مارس ولا زيادة فى الأسعار

كتبت – منى ضياء

أعلن طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد المكرونة إلى وزارة التموين لطرحها على البطاقات التموينية للشهر الثالث على التوالى، حيث سيتم توريد ما يقرب من 30 ألف طن خلال شهر مارس الجارى من خلال 27 شركة منهم 22 شركة قطاع خاص و5 شركات قطاع أعمال عام.

وأضاف حسانين فى بيان له اليوم الاثنين، أن اجتماع ضم وزير التموين مع الغرفة وممثلى الشركات الموردة، ناقش الجوانب الإيجابية، منها نجاح الغرفة فى توريد أجود أنواع منتجات المكرونة لصالح وزارة التموين للشهر الثالث على التوالى لطرحها للمواطنين على البطاقات ضمن المقررات التموينية، وبأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

من جانبه أكد وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، أنه يتم حاليا توريد أجود أنواع منتجات المكرونة بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنه 500 جرام بسعر 4 جنيهات للمستهلك على بطاقات التموين، رغم أن سعر نفس المنتج فى الأسواق الأخرى يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، لافتا الى أن الوزير أبدى ارتياحه عن التزام الشركات بتوريد المكرونة للشهر الثالث على التوالى كما وجه الوزير الشكر للموردين. ‪

وتابع المشد أن الوزير طالب خلال الاجتماع، من الموردين عدم زيادة أسعار المكرونة الموردة لصالح الوزارة حتى بعد شهر رمضان المقبل، لافتا أن أصحاب الشركات تعهدوا بالاستمرار فى التوريد دون زيادة الأسعار رغم ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات الإنتاج، وذلك فى إطار المسؤولية الاجتماعية وحرصهم على الوقوف بجانب القيادة السياسية ووزارة التموين فى توفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة، لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين، كما أن الغرفة لديها الاستعداد لتوفير أى كميات تحتاجها الوزارة، حيث أدى توفير المكرونة كسلعة موازية للأرز إلى تقليل الضغط على الأرز خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح المشد أنه فى إطار الحرص على تذليل العقبات التى تواجه الموردين، أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين تعليمات خلال الاجتماع بتوريد سلعة المكرونة وفقا للتوزيع الجغرافى، على أن تقوم الشركات بتوريد المكرونة لفروع مخازن الجملة القريبة منها توفيرا لنفقات النقل على الموردين، خاصة بعد تجاوبهم بعدم زيادة الأسعار حتى بعد شهر رمضان المقبل، كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات الموردين، وكذلك تشكيل لجان لحل أى مشاكل تواجه عمليات التوريد.

جدير بالذكر، أنه حضر اجتماع وزير التموين والغرفة، كل من طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وممثلى كبرى الشركات المنتجة للمكرونة، لحل المشاكل التى تواجه الموردين، وكذلك التأكيد على استمرار توريد المكرونة لصالح الوزارة لطرحها على بطاقات التموين.