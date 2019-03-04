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غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الإثنين، 04 مارس 2019 12:09 م
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء تكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا يصاحب ذلك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبروده على شمال البلاد حتى القاهرة معتدل على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحريه هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا  الثلاثاء بالقاهرة العظمى 18  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 16 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة  والصغرى 08  درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى  25 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى درجتان.

 

 


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