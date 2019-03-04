استقبلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى  ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة  فى زيارته الأولى لوزارة التضامن الاجتماعى والوفد المرافق له تاكاهيتو ميسومىالمستشار الاقتصادى بالسفارة اليابانية وكازونارى اوتسوكا الملحق المالى بالسفارة، فى إطار مناقشة سبل  التعاون  المشترك بين البلدين فى مجال التنمية والرعاية الاجتماعية حيث رحبت والى بالسفير اليابانى و قدمت التهنئة لنوكى بمنصبه الجديد متمنية له التوفيق فى مهمته الدبلوماسية  وتحقيق المزيد من التطور فى العلاقات المصرية اليابانية. 