عمرو أديب: أدعو الخارجية للاحتجاج دبلوماسيا بعد التجاوزات أمام سفارتنا بإسطنبول

كتب محمد شرقاوى

دعا الإعلامى عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" وزارة الخارجية المصرية للاحتجاج دبلوماسيا بعد التجاوزات الأخيرة أمام سفارة مصر بإسطنبول.

وقال أديب إن أردوغان يرسل اتباعه أمام السفارة المصرية بتركيا يقومون بالشتائم والسباب ويهتفون ضد مصر، مهيبا بوزارة الخارجية إصدار بيان رسمى تندد فيه بما يحدث، وتقديم شكوى دبلوماسية لوزارة الخارجية التركية، بإن هذا الامر غير مقبول وضد الاعراف الدبلوماسية.

https://www.youtube.com/watch?v=c2oN0mcanVI

وتابع اديب " اردوغان اتجنن الراجل بيكرهنا عمى.. أردوغان عنده مشاكل اقتصادية غير طبيعية.. الاقتصاد يعانى من مشكلة انخفاض النمو العام 7% ونسبة التضخم وصلت إلى 20 %.. زيادة حالات البطالة تصل 22% من الشباب ويشكلون 20% من تعداد السكان".