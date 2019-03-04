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عامين حبس و10 آلاف غرامة لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:32 ص
عامين حبس و10 آلاف غرامة لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة،وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح ،حبس "محمد،ن،س" عاطل عامين و10 آلاف غرامة وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز تلا.

 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مركز تلا ،من ضبط محمد.ن.س عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ، تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3587كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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