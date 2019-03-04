طارق شوقى يستعرض منظومة التعليم بمعرض دبى العالمى لمستلزمات وحلول التعليم

شاركت جمهورية مصر العربية في "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبى خلال الفترة " من 26 إلى 28 فبراير 2019.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: تشرفت مع وفد مصرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتمثيل مصر في "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي" وقد قدمت عرضاً لمنظومة تطوير التعليم المصري في إفتتاح المؤتمر.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك : كما شاركت الوزراء العرب في تفقد المعرض بالإضافة إلى مشاورات مكثفة مع وزراء التعليم في دولة الإمارات والبحرين، وعقد مباحثات مطولة مع مؤسسات دولية لاستعراض حلول مبتكرة لمشكلة كثافات الفصول، والبنية المعلوماتية، والمحتوى الرقمي.