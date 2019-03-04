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طارق شوقى يؤكد ضرورة تضمن المناهج الدراسية لمواد خاصة بالفن والثقافة

الإثنين، 04 مارس 2019 08:35 م
طارق شوقى يؤكد ضرورة تضمن المناهج الدراسية لمواد خاصة بالفن والثقافة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بناء الإنسان المصري يعد "قضية شعب"، لافتا إلى أن هذا يعد مسئولية جماعية تستغرق وقتا طويلا لتحقيقها.

 

وشدد الدكتور طارق شوقي، على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية مواد خاصة بالفن والثقافة الأدب بقوله، إننا ورثنا مناهج قديمة تعود عليها المجتمع، مؤكدا أن فكرة "المجموع" هي التي تحول دون دخول الفن والثقافة والأدب في المناهج التعليمية.

 

وتابع: "للأسف نتعرض لضغط كاسح من أولياء الأمور ضد تطوير المناهج"، مضيفا أن الكثير من أولياء الأمور يهتم فقط بالدرجات التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة بصرف النظر عن التعليم. ولفت الوزير، إلى قلة عدد المترددين على بنك المعرفة، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على النماذج المشرفة.

 

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى تفشي ظاهرة التشكيك في كل إنجاز أو محاولة للتطوير، مضيفا أن معظم ما قيل عن نظام التعليم الجديد خلال الأشهر الماضية هي تعليقات سلبية فقط.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر "التعليم في مصر.. التحديات وآفاق النجاح"، والتي جاءت بعنوان "جيل 2030"، والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية وأمين عام مؤتمر «التعليم في مصر» بدورته الثانية، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والكاتب والشاعر مدحت العدل، والنائبة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي، وعضو المجلس القومي للمرأة الكاتبة الصحفية علا عمار.


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