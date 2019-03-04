ضبط 5 طن سردين مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 5 طن سردين مملح مجهول المصدر فى أحد المصانع الغير مرخصة بمركز تلا، وتم منعها من النزول إلى الأسواق، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة لضبط السلع المجهولة المصدر بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين.