ضبط 17 طن دقيق مدعم و1000 عبوة مواد تموينية خلال حملة مكبرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "ع.م.ح" 45 سنة تاجر تموينى بمدينة دمنهور لقيامه بتجميع مقررات تموينيه مدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وضبط بحوزته 660 كيلو سكر تموينى مدعم و360 زجاجة زيت تموينى مدعم .

وضبط"م .س.ع" 44 سنة صاحب مخبز بلدى بمركز شبراخيت، لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعه وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى كمية 17.700 طن دقيق بلدى مدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "م .م.س" 39 سنة صاحب مصنع أعلاف البركه بدون ترخيص بمركز ايتاى البارود، لإدارته مصنع لتصنيع الأعلاف بدون الحصول على تراخيص وضُبط بحوزته كمية 4.600 طن أعلاف منتج نهائى.

وضبط " أ.م.ع" 42 سنة صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص بمركز دمنهور وضُبط بحوزته كمية 2200 لتر صابون سائل وكلو.