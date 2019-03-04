ضبط لصوص سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالشرقية

كتب ــ محمود عبد الراضى

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات، واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة سيارتين.

وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما حادثتى سرقة سيارتين بدائرة القسم، وأرشدا عنهما بجراج خاص بالثانى، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع.