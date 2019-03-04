video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالشرقية

الإثنين، 04 مارس 2019 11:28 ص
ضبط لصوص سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالشرقية المتهمان والمضبوطات
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالشرقية لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات، واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة سيارتين.
 
وأكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام عاطلين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما حادثتى سرقة سيارتين بدائرة القسم، وأرشدا عنهما بجراج خاص بالثانى، وأقرا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على صيدلى بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية

الداخلية

اخبار الحوادث

حملات امنية

سرقة

سرقة السيارات




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة