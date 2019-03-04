ضبط ربة منزل وعاطل لتعديهما على سائق وإجباره توقيع إيصال أمانة بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة بمنشأة ناصر، القبض على مرتكبى واقعة سرقة سائق بالإكراه، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من "كريم.م.ع" 22 سنة سائق (مصاب بجرح بالكتف الأيسر) بأنه حال سيرة بالسيارة قيادته بمنطقة الشيراتون دائرة قسم شرطة النزهة، استوقفته إحدى السيدات (أدلى بأوصافها التقريبية)، وعقب استقلالها السيارة طلبت منه التوقف لشراء بعض الاحتياجات، إلا أنه فوجئ بأحد الأشخاص قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها، وتكبيله بقطعه من القماش وإصطحباه بالسيارة ملكه إلى مسكنهما بمنطقة الدويقة دائرة القسم، وإستوليا منه على (مبالغ مالية - كاسيت - اللوحات المعدنية الخاصين بالسيارة قيادته) وأكرهاه على التوقيع على 2 إيصال أمانة على بياض ولاذا بالفرار.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلٍ من "محمد.س.س" 32 سنة عاطل، سبق إتهامه فى 5 قضايا أخرهم قضية سرقة و"يسرا.م.م" 26 سنة ربة منزل (سبق اتهامها فى إحدى القضايا - زوجة الأول).

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما، تمكنت مباحث القسم من ضبطهما، وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها وإعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، و2 إيصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.