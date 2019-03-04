ضبط خراط وسائق يروجان للمواد المخدرة فى السرو بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط من ضبط خراط وسائق لترويجهما المواد المخدرة بمدينة السرو.

كانت معلومات قد وردت للرائد محمد عبد الباسط، رئيس مباحث قسم السرو، بقيام كل من "عبد الرحمن م. ع. م" 20 عاما خراط يقيم بمدينة السرو والسابق اتهامه فى قضايا سرقة ومخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة، و"عزت ر. أ.ع" 29 عاما سائق والسابق اتهامه فى 12 سابقة بالاتجار فى المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومات وأنهما يتخذان من مدينة السرو مسرحا لترويج المخدرات.

وبعرض المعلومات على اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط أمر بضبطهما وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث السرو من ضبطهما حيث ضبط الأول وبحوزته 250 جرام هيروين و15 لفافة من لفافات البانجو وبحوزة الثانى 17 لفافة من لفافات البانجو و200 جرام هيروين وأمر العميد إبراهيم الحديدى مأمور قسم السرو بتحرير محضرين للمتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.