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صور.. مصرع 14 فى إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

الإثنين، 04 مارس 2019 06:00 ص
صور.. مصرع 14 فى إعصار بولاية ألاباما الأمريكية اعصار الاباما
رويترز
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 قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية امس الأحد.
 
أشجار دمرتها الرياح
أشجار دمرتها الرياح
 
وقد أدى الإعصار إلى سقوط العديد من الأشجار والمنازل، بينما انتشرت قوات الشرطة الأمريكية فى المنطقة المنكوبة فى محاولة لاحتواء الموقف.
 
الأشجار فى ألباما اقتلعتها الرياح
الأشجار فى ألباما اقتلعتها الرياح
الطقس السئ أدى إلى اقتلاع الأشجار فى ألباما
الطقس السئ أدى إلى اقتلاع الأشجار فى ألباما
الطقس السئ أصاب المنازل
الطقس السئ أصاب المنازل
جانب من المشهد فى ألباما
جانب من المشهد فى ألباما
حالة من الدمار أصابت المنازل بالولاية الأمريكية
حالة من الدمار أصابت المنازل بالولاية الأمريكية
سقوط أحد الأشجار
سقوط أحد الأشجار
سقوط الأشجار
سقوط الأشجار
سيارات الشرطة الأمريكية فى المنطقة المنكوبة
سيارات الشرطة الأمريكية فى المنطقة المنكوبة
قوات الشرطة الأمريكية تصل إلى المناطق المنكوبة
قوات الشرطة الأمريكية تصل إلى المناطق المنكوبة
موجة من الطقس السئ فى ولاية ألباما الأمريكية
موجة من الطقس السئ فى ولاية ألباما الأمريكية

 


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