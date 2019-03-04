صور.. مصرع 14 فى إعصار بولاية ألاباما الأمريكية

رويترز

قالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 شخصا لاقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية امس الأحد.



أشجار دمرتها الرياح

وقد أدى الإعصار إلى سقوط العديد من الأشجار والمنازل، بينما انتشرت قوات الشرطة الأمريكية فى المنطقة المنكوبة فى محاولة لاحتواء الموقف.



الأشجار فى ألباما اقتلعتها الرياح



الطقس السئ أدى إلى اقتلاع الأشجار فى ألباما



الطقس السئ أصاب المنازل



جانب من المشهد فى ألباما



حالة من الدمار أصابت المنازل بالولاية الأمريكية



سقوط أحد الأشجار



سقوط الأشجار



سيارات الشرطة الأمريكية فى المنطقة المنكوبة



قوات الشرطة الأمريكية تصل إلى المناطق المنكوبة