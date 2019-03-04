صور.. محميات البحر الأحمر تنظم حملة تنظيف جزيرة مجاويش بالتعاون مع المجتمع المحلي

كما قامت محميات البحر الأحمر بعمل حملة توعية لإقناع المجتمع المحلى بأن سلوكهم وإيمانهم بالتغيرات البيئية الإيجابية ليست ممكنة فحسب، ولكنها تعود عليهم بالفائدة حاضرا ومستقبلا، و تتضمن الحملة سلسلة من الحملات التي تحرص محميات البحر الأحمر بالتنسيق مع جمعية الحفاظ على البيئة على تنظيمها مع المهتمين ومستخدمى الثروات الطبيعية بهدف تعزيز التواصل معهم لتطوير وتنظيم صناعة السياحة التى هى مصدر من مصادر الدخل القومى .

يذكر أن جزيرة مجاويش تقع بالقرب من شواطئ الغردقة و هي تعتبر من احدي الجزر المعلنة كمحمية طبيعية بالبحر الاحمر و يوجد بمحيطها الشعاب مرجانية و تسكنها الطيور البحرية المهاجرة مثل النوارس للتعشيش فيها .