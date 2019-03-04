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صور ..رئيس جامعة أسيوط يؤكد على فحص الأدوية الموردة للمستشفيات الجامعية

الإثنين، 04 مارس 2019 04:31 م
صور ..رئيس جامعة أسيوط يؤكد على فحص الأدوية الموردة للمستشفيات الجامعية
أسيوط محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة قيام مركز بحوث الدواء بالجامعة، بفحص كافة الأدوية المشمولة في الممارسات الموردة لمستشفيات الجامعية وذلك لفحصها، والتأكد من كفاءتها وجودة المادة الفعالة بها، وهو ما سوف يتم الإعداد له خلال الفترة القادمة، من خلال إبرام برتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات الجامعة ووحدة بحوث الدواء .
 
جاء ذلك، خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط، لمركز بحوث الدواء بالجامعة لمتابعة العمل الجارى بمختلف وحداته، وذلك ضمن جولة موسعة داخل عدد من وحدات ومراكز الجامعة بحضور المهندسة غادة عز الدين مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة .
 
وصرح الدكتور طارق الجمال، أن الجولة شملت أيضاً زيارته لمركز إدارة الطاقة، وقاعات امتحانات التعليم المفتوح بالمبنى الإداري، وذلك لمتابعة ما يتم من أعمال إحلال وتجديد، وإعادة تقسيم المساحة الكلية للقاعة، لتضم 12 غرفة وتجهيزها على نحو ملائم لتخصيصها كمكاتب إدارية، على أن يتم نقل إليها عدداً من الإدارات التى تعانى من كثافة عددية غير مناسبة للأماكن المتواجدين بها . 
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (1)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (2)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (3)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (4)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (5)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (6)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (7)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (8)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (9)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (10)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (11)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (12)
 
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط (13)
 

 


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