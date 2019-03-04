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صور.. تعاون علمى بين جامعة كفر الشيخ و3 جامعات يابانية فى النانو تكنولوجى

الإثنين، 04 مارس 2019 12:49 م
صور.. تعاون علمى بين جامعة كفر الشيخ و3 جامعات يابانية فى النانو تكنولوجى جانب من اللقاءات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه عقد برتوكول تتعاون بين جامعة كفر الشيخ، والمعهد الوطني لعلوم المواد في تسكوبا، وجامعة طوكيو، وجامعة تسكوبا باليابان، لدعم التعاون العلمى والتكنولوجي مع جامعة كفر الشيخ في مجال إنتاج المعرفة.
 
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة للجامعات الثلاثة، مؤكدًا أن تسكوبا مدينة العلوم باليابان، وبها 99 معهد بحثى، والمعهد الوطني لعلوم المواد من أقوى عشرة معاهد بحثية في العالم، والمعهد الأول في اليابان في إنتاج المعرفة، ويدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة بإنتاج مواد جديدة متناهية الصغر، تستخدم في تصنيع وتطوير عديد من المنتجات الصناعية ذات التقنيات المتقدمة.
 
وأضاف القمري، تعتبر جامعة طوكيو افضل جامعة يابانية، وتصنف رقم 42 على مستوى العالم في تصنيف التايمز البريطاني، أما جامعة تسكوبا فتحتل التصنيف رقم 9 في اليابان، ورقم 401 على مستوى العالم في تصنيف التايمز البريطاني، و التقى خلال زيارته برؤساء وباحثين 6 مجموعات بحثية بالمعهد الوطني لعلوم المواد، متخصصين في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات متناهية الصغر، مثل الترانزستور متناهي الصغر، والذاكرة وأشباه الموصلات متناهية الصغر، وبطارية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتوصيل الدواء وتطبيقات النانو في معالجة السرطان، بالإضافة إلى مجموعة حوسبة علوم النانو.
 
وأضاف القمري، تم خلال اللقاءات الاطلاع على المقومات البحثية لهذه المجموعات البحثية، والتعرف على التوجهات البحثية للباحثين في هذه التخصصات وإنتاجياتهم البحثية المبتكرة، وخبراتهم في نقل التقنيات من البيئة الأكاديمية إلى الصناعية، بالإضافة إلى إستعراض نشاط الباحثين المبتعثين من معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ في هذا المعهد.
 
كما تم الاتفاق، على دعم التعاون بين المعهدين في مجالات النانوتكنولوجى وتنظيم اللقاءات العلمية ، وكذلك إتاحة منح للباحثين بجامعة كفر الشيخ للمشاركة في المشاريع البحثية التعاقدية، كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل بجامعة كفر الشيخ للاستفادة من الخبرات المتقدمة للجانب الياباني في إنتاج المعرفة.
 
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)
جانب من الاجتماع (5)

جانب من الاجتماع (6)
جانب من الاجتماع (6)

 


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