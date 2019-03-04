صور .. "المبادرون الأفارقة" فى زيارة لمتحف النوبة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

توجه الشباب الإفريقى المشارك بملتقى المبادرات الإفريقية "المبادرون" صباح اليوم، الاثنين، لزيارة متحف النوبة بأسوان، ضمن أولى فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية خلال الفترة من 1 وحتى 7 مارس الجارى، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان أسوان عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019.

تعرف المشاركون خلال جولتهم بالمتحف على تاريخ المتحف، و موقع أسوان على الخريطة والسد العالى، وبحيرة ناصر، والمعابد الموجودة عند بحيرة ناصر، ومتحف أبو سنبل، كما تعرفوا على المتحف النوبى والنوبة القديمة، والحديثة أيضا، وتاريخ الدولة الوسطى، وشاهدوا أيضا ماكيت لمعبد فيلة والموجود داخل المتحف.

يذكر أن الدول المشاركة فى الملتقى 23 دولة وهم " زيمبابوى ، سيراليون، بوروندي، أفريقيا الوسطي، ليبريا، كينيا، أوغندا، زامبيا، المغرب، غينيا كوناكرى ، غانا ، الكونغو الديمقراطية، أثيوبيا، تنزانيا، الكاميرون، ناميبيا، الصومال، السودان، نيجيريا، جيبوتي، ليبيا، تشاد"، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.



التقاط الصور التذكارية



المبادرون الأفارقة



تفقد مكونات المتحف