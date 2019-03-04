صور.. العدل تفتتح مكتبى توثيق صفط اللبن والبساتين لتخفيف العبء عن المواطنين

كتب إبراهيم قاسم

أناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق فى افتتاح مكتب توثيق صفط اللبن بمحافظة الجيزة ومكتب توثيق البساتين بمحافظة القاهرة.

وذكر بيان لوزارة العدل، أن هذه الافتتاحات الجديدة تخفف العبء على المواطنين فى مناطق تتسم بالكثافة السكانية العالية، كما تم اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل بكل من المكتبين، لما يساهم به هذا النظام في الحد من التكدس والزحام واختصار الوقت والإجراءات، نظرا لأنه نظام مميكن بالكامل، ومزود بخدمات النداء الآلى والبصمة الإلكترونية.

وتابعت الوزارة، أن انشاء مكتب توثيق صفط اللبن تم بالتعاون بين وزرارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة ومجلس إدارة الجمعية الزراعية بصفط اللبن وأهالي المنطقة من جهة أخرى، إذ قامت الجمعية والأهالى بتوفير المقر والتجهيزات الإنشائية وفق المواصفات المطلوبة فى حين قامت الوزارة بتجهيز المقر عقب ذلك بالأثاث والأجهزة والنظام المميكن وفريق العمل، فيما يعد صورة من صور التعاون بين المواطنين واجهزة الدولة، كما تم تجهيز وافتتاح مكتب توثيق البساتين على ذات النسق بالتعاون مع عضو مجلس النواب عن الدائرة.