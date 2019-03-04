video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. العدل تفتتح مكتبى توثيق صفط اللبن والبساتين لتخفيف العبء عن المواطنين

الإثنين، 04 مارس 2019 11:34 ص
صور.. العدل تفتتح مكتبى توثيق صفط اللبن والبساتين لتخفيف العبء عن المواطنين افتتاح مكتب توثيق
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
أناب المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق فى افتتاح مكتب توثيق صفط اللبن بمحافظة الجيزة ومكتب توثيق البساتين بمحافظة القاهرة.
 
وذكر بيان لوزارة العدل، أن هذه الافتتاحات الجديدة تخفف العبء على المواطنين فى مناطق تتسم بالكثافة السكانية العالية، كما تم اعتماد نظام الشباك الواحد للعمل بكل من المكتبين، لما يساهم به هذا النظام في الحد من التكدس والزحام واختصار الوقت والإجراءات، نظرا لأنه نظام مميكن بالكامل، ومزود بخدمات النداء الآلى والبصمة الإلكترونية. 
 
وتابعت الوزارة، أن انشاء مكتب توثيق صفط اللبن تم بالتعاون بين وزرارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة ومجلس إدارة الجمعية الزراعية بصفط اللبن وأهالي المنطقة من جهة أخرى، إذ قامت الجمعية والأهالى بتوفير المقر والتجهيزات الإنشائية وفق المواصفات المطلوبة فى حين قامت الوزارة بتجهيز المقر عقب ذلك بالأثاث والأجهزة والنظام المميكن وفريق العمل، فيما يعد صورة من صور التعاون بين المواطنين واجهزة الدولة، كما تم تجهيز وافتتاح مكتب توثيق البساتين على ذات النسق بالتعاون مع عضو مجلس النواب عن الدائرة.
 
افتتاح مكتب توثيق (1)
افتتاح مكتب توثيق 

افتتاح مكتب توثيق (2)
افتتاح مكتب توثيق

افتتاح مكتب توثيق (3)
افتتاح مكتب توثيق 

افتتاح مكتب توثيق (4)
افتتاح مكتب توثيق 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "العدل" تفتتح مكتبى توثيق بندر ومركز "بنها" بعد ميكنتهما

مساعد وزير العدل للشهر العقارى يفتتح مكتب التوثيق بمحاكم المنشية فى بنها

وزارة العدل

مكتب توثيق صفط اللبن

البساتين

محافظة الجيزة

محافظة القاهرة




لا تفوتك
الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

الصراع يشتعل على لقب الدوري الإنجليزي Liverpool VS Man City.. الريدز يهدى السيتزنز الصدارة قبل 9 جولات من النهاية بتعادل جديد أمام إيفرتون بديربى الميرسيسايد.. والحظ يعاند محمد صلاح للمباراة الثالثة على التوالى

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة