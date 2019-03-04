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صور.. "الشباب والرياضة" تنظم ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة 2030 بأسوان

الإثنين، 04 مارس 2019 02:13 ص
صور.. "الشباب والرياضة" تنظم ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة 2030 بأسوان جانب من الورشة
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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نظمت وزارة الشباب والرياضة، مساء الأحد، ورشتى عمل للطلائع الأفارقة المشاركين فى مشروع "تجمعنا قارة " فى نسخته الخامسة بمدينة أسوان، بمشاركة طلائع 9 دول أفريقية (جزر القمر - الصومال - شمال السودان - جنوب السودان - إريتريا - مصر - نيجيريا - الجزائر - السنغال)، وذلك بالتعاون مع "جمعية الشباب للتنمية والبيئة " وفريق " أثر " للتنمية البشرية، خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى بأسوان عاصمة الشباب الأفريقى 2019.

وتهدف الورش التفاعلية للتنمية المستدامة - والتى أدارها ممثلى جمعية الشباب للتنمية والبيئة، إلى تكوين نظرة واقعية ومباشرة عن العالم الخارجى من خلال رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، بالإضافة إلى رفع وعى الطلائع بالموروث الثقافى والحضارى لدول أفريقيا، وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل على جعلها أكثر انتشاراً فى حياتنا العامة من خلال بعض الرسوم التوضيحية والصور الفنية والمجسمات التى ينتجها الطلائع من خلال فرق عمل تنافسية تهدف فى النهاية للخروج بمنتج يليق بطلائع أفريقيا.

كما تضمنت الورش بعض جوانب التنمية البشرية والتى تمثلت فى رحلات محاكاة تخيلية لاستطلاع المعلومات المختلفة فى صورة قصص عن الأماكن الأثرية التى سيتم زيارتها مثل قصة إيزيس وأوزوريس، بالإضافة إلى عمل مسابقات تاريخية فى صورة سؤال وجواب، علاوة على ممارسة بعض الرياضات والألغاز للتعزيز من قدرة الطلائع على التخيل والإبداع فى النهوض بالقارة السمراء.

 

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (1)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (1)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (2)
ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (2)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (3)
ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (3)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (4)
ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (4)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (5)
ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (5)

ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (6)
ورشتى عمل للتنمية البشرية والمستدامة (6)
 
 
 

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