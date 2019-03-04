صور.. "ارسم.. لون.. كلنا واحد" مبادرة الشرطة لغرس المفاهيم الصحيحة بالأطفال

واصل عدد من ضباط مديريات أمن "أسيوط، الأقصر، بنى سويف" بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان، زيارة عدد من أطفال المدارس الإبتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان "إرسم.. لون - كلنا واحد"، و"صور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة.. بأسلوب البازل".

ويهدف ذلك لتوعيتهم بثقافة العمل الأمنى منذ الصغر، من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة فى حمايتهم وحماية أسرهم-تحديدًا فى مجالى "المرور والحماية المدنية".

ويأتى ذلك فى ضوء إستراتيحية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعى مع كافة أطياف وفئات المجتمع، وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطى، وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوى لحماية أمن المجتمع، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من التزامات، بما يساهم فى خلق أجيال جديدة تعى ما لها من حقوق، وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية.