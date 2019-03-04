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الإثنين، 04 مارس 2019 06:04 م
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صور.. إصلاح 6 فواصل بكوبرى أبيس شرق الإسكندرية

الإثنين، 04 مارس 2019 05:04 م
صور.. إصلاح 6 فواصل بكوبرى أبيس شرق الإسكندرية العمل بأصلاح فواصل كوبرى أبيس
الاسكندرية - جاكلين منير
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واصلت محافظة الإسكندرية أعمال إصلاح فواصل كوبرى أبيس، فى الإتجاه من العوايد وحتى الطريق الدائرى، حيث تم فى اليوم الثانى من العمل معالجة الفواصل الأربعة التى تم الإنتهاء منها فى اليوم الأول، بالإضافة إلى إصلاح 2 فاصل جديد ليصبح مجموع ماتم معالجته منذ بدأ العمل 6 فاصلة.

يذكر أن أعمال إصلاح فواصل كوبرى أبيس بدأت الأحد الماضى ولمدة 15 يوما، وتكون الأعمال يوميا من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا، وتقام الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال إدارة مرور الإسكندرية وحى شرق وجهاز الساحل الشمالى الأوسط وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

من جهه أخرى، قامت إدارة الطرق بحى العجمى بإشراف ناصر نميش مدير الإدارة بالإشراف على ترميم الحفر بشارع البيطاش الرئيسى، وذلك بناء على توجيهات علاء يوسف رئيس حى العجمى وتحسين علوان سكرتير عام الحى

 

 


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