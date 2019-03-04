صحيفة ألمانية: وزيرا الداخلية والعدل اتفقا على سحب الجنسية من المتطرفين

برلين (أ ش أ)

ذكرت مصادر بالحكومة الألمانية أن وزير الداخلية المنتمى للحزب المسيحى الديمقراطى هورست زيهوفر، ووزيرة العدل المنتمية للحزب الاشتراكى الديمقراطى كاتارينا بارلى اتفقا على تجريد المتطرفين من جنسيتهم الألمانية.

وأشارت صحيفة (زود دويتشه سايتونج) الألمانية - نقلا عن المصادر الحكومية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى أن تجريد الجهاديين من جنسيتهم الألمانية سيكون مشروطا بثلاثة أمور، هى: أن يكون الإرهابى يحمل الجنسية المزدوجة، وأن يكون ليس قاصرا، وأن لا يتم تطبيق القانون بأثر رجعى، أى أن يثبت تورطه بالإرهاب بدءا من إصدار هذا القانون.

يذكر أن ميثاق الائتلاف الحاكم، الذى يضم التحالف المسيحى المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى، ينص على وضع قاعدة قانونية لتجريد المتطرفين من جنسيتهم الألمانية.