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سى إن إن: الصين تسعى لإقامة محطة للطاقة الشمسية فى الفضاء

الإثنين، 04 مارس 2019 11:39 ص
سى إن إن: الصين تسعى لإقامة محطة للطاقة الشمسية فى الفضاء الفضاء
كتبت ريم عبد الحميد
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أعلنت الصين أنها تعمل على تطوير محطة للطاقة الشمسية فى الفضاء، والتى يمكن يوما ما أن تعيد تلك الطاقة إلى الأرض بما يكفى لإضاءة مدينة بأكملها.
 
 وتقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه لو نجح العلماء فى التغلب على التحديات التقنية الهائلة، فإن المشروع سيمثل قفزة هائلة فى مكافحة إدمان الأرض على مصادر الطاقة التى تزيد من تلوث الهواء والاحتباس الحرارى.
 
ويمكن أن تقدم محطة للطاقة الشمسية فى الفضاء بديلا أيضا للتوليد الحالى من مصادر الطاقة المتجددة الأرضية غير الفعالة نسبيا.
 
 وكان العلماء قد اعتقدوا فى السابق أن محطات الطاقة الشمسية القضائية ستكون باهظة التكلفة، لكن مع تعهد بكين باستثمار 2.5 تريليون يوان، أى حوالى 367 مليار دولار فى توليد الطاقة المتجددة والتى تشمل الشمس والرياح والطاقة المائية والطاقة النووية، فإن الصين ربما تمتلك القوة المالية بحلول عام 2020.
 
وتأمل شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة فى تشغيل المحطة للطاقة الشمسية فى القضاء قابلة للتطبيق تجاريا بحلول عام 2050، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية فى البلاد.
 
 وتوضح "سى إن إن" أن الطاقة يمكن توصيلها إلى الأرض عبر الليزر أو الميكروويف، إلا أن بانج تشيه هاو، الباحث فى أكاديمية علوم الفضاء الصينية دعا لضرورة دراسة المخاطر المحتملة لهذا الأمر على  البشر والنبات والحيوانات.
 
 
 
 

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