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سقوط هارب من تنفيذ حكمين أحدهما بالإعدام ببولاق أبو العلا

الإثنين، 04 مارس 2019 11:25 ص
سقوط هارب من تنفيذ حكمين أحدهما بالإعدام ببولاق أبو العلا متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا، القبض على عاطل هارب من حكمين إعدام و سجن 5 سنوات، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.
 

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة  بولاق أبوالعلا، من ضبط "هيثم.ص.ح" 36 سنة  عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين (مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين أحدهما بالإعدام فى قضية قتل عمد والأخر بالسجن خمسة سنوات فى قضية سرقة بالإكراه ) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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