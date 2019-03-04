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سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجها فى السلام

الإثنين، 04 مارس 2019 11:34 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش قبل ترويجها فى السلام المتهمان وبحوزتهما كيلو حشيش
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش قبل بيعهم على عملائهم بدائرة القسم، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من "أشرف.ع.ع" 26 سنة عاطل و"مصطفى.س.م" 29 سنة عاطل و سابق اتهامهم فى قضايا، اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما 1.670 حشيش و مبلغ مالى و هاتى محمول.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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