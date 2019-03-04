video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 10:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الاسكندرية دون إصابات

الإثنين، 04 مارس 2019 09:41 م
سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الاسكندرية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان 38 ش مظلوم باشا متفرع من باب الكراستة بمنطقة اللبان، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، اللجنة المختصة لمعاينة العقار.
 
وانتقل محمد سعد سكرتير عام الحي، لموقع العقار وبرفقته المهندس المختص وإدارة المشروعات لمعاينة العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحي.
 
و أسفرت المعاينة عن إنهيار أجزاء من عقار قديم مكون من أرضي ودورين وصادر له قرار هدم من الحي حتى سطح الأرض، ولم يُنفذ، ولاتوجد أي إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إصلاح 6 فواصل بكوبرى أبيس شرق الإسكندرية

حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والإشغالات بأحياء الأسكندرية

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

انهيار عقار

حى الجمرك




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة