سقوط أجزاء من عقار قديم بجمرك الاسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان 38 ش مظلوم باشا متفرع من باب الكراستة بمنطقة اللبان، وعلى الفور كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، اللجنة المختصة لمعاينة العقار.

وانتقل محمد سعد سكرتير عام الحي، لموقع العقار وبرفقته المهندس المختص وإدارة المشروعات لمعاينة العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحي.

و أسفرت المعاينة عن إنهيار أجزاء من عقار قديم مكون من أرضي ودورين وصادر له قرار هدم من الحي حتى سطح الأرض، ولم يُنفذ، ولاتوجد أي إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.