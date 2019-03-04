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سفير روسيا فى لندن يطالب صحيفة بريطانية بالاعتذار عن نشر معلومات كاذبة بحقه

الإثنين، 04 مارس 2019 10:22 ص
سفير روسيا فى لندن يطالب صحيفة بريطانية بالاعتذار عن نشر معلومات كاذبة بحقه المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
لندن (أ ش أ)
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طالبت السفارة الروسية فى لندن صحيفة The Mail on Sunday بالاعتذار على نشرها معلومات كاذبة عن سفيرها لدى بريطانيا ألكسندر ياكوفينكو.

ووصفت السفارة - وفقا لقناة " روسيا اليوم" - هذه المعلومات بأنها كذبة فادحة، مؤكدة أن ياكوفينكو أنهى عمله فى البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عام 1996، بسبب انتهاء فترة إيفاده .

ونفت السفارة الروسية ما أشيع عن منح ياكوفينكو "جائزة الدولة لأنشطة التجسس"، موضحة أن السفير نال وسام الاستحقاق الوطنى من الدرجة الثانية تكريما له على دوره فى مفاوضات دولية استغرقت خمس سنوات حول إطلاق محطة الفضاء الدولية، وهو مشروع مشترك بين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان، بتمويل غربى وتصميم روسى.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت أمس"إن ترويج مثل هذه الأكاذيب يثبت مرة أخرى المستوى المتدنّى لتعليم وأدب الصحفيين البريطانيين" (حسب قولها).

تجدر الاشارة إلى أن صحيفة The Mail on Sunday ذكرت فى تقرير لها أن ياكوفينكو، الذى عمل فى وقت سابق فى البعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، طرد من الولايات المتحدة التى كشفت تجسسه عليها، وأن الوسام الحكومى الروسى الذى يحمله، كان تكريما له على أنشطته التجسسية.

 

 


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