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زاخاروفا: روسيا ستجرى تحقيقها الخاص فى قضية تسميم سكريبال حتى النهاية

الإثنين، 04 مارس 2019 08:11 ص
زاخاروفا: روسيا ستجرى تحقيقها الخاص فى قضية تسميم سكريبال حتى النهاية المتحدث الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
أ ش أ
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أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تجرى تحقيقاتها الخاصة فى قضية تسميم الضابط السابق فى الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى ساليسبرى البريطانية.
وقال زاخاروفا فى مقابلة - أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية -: "تحقيقاتنا الخاصة جارية، ولا داعى لنسيان هذه القضية.. إذا بدا الأمر وكأن شخصًا ما فى الغرب سواء فى المملكة المتحدة أو واشنطن أو فى بروكسل يفكر أن روسيا ستترك هذه القضية فهم يخطئون بشكل كبير. نحن شعب مهذب وصبور، وهذه الصفات قد تكون قاتلة لبعض المشككين".
وأشارت إلى أن روسيا ستجرى تحقيقات بالموضوع حتى النهاية، لقد "كانت الاتهامات قوية للغاية وكانت العواقب مأساوية للغاية، بحيث لا يمكن عدم الوقوف عند هذه القضية وتغيير الصفحة".مضيفة أنه لو كان لدى السلطات البريطانية أو لدى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إثبات واحد لكان تم تقديمه.


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سيرجى سكريبال

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