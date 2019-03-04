ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن زاخاروفا قولها ، على صفحتها في موقع فيس بوك ، "صحف التابلويد البريطانية احتفلت بالذكرى السنوية لحادث سالزبوري ، الصحفيون يكسبون هناك بالفعل ، لقد حددوا الجاسوس السوفياتي الروسي الرئيسي ، واتضح أنه ألكسندر ياكوفينكو ، لقد حصلنا على دليل جديد أن العديد من الصحفيين البريطانيين هم من ذوي التعليم الضعيف والذين نشأوا بشكل سيئ ، وإلا لما كانوا سيصبحون ناشرين للأخبار المغلوطة".

وانتقدت زاخاروفا ما يسمى التحقيق في أنشطة التجسس ياكوفينكو ، وقالت إنه غادر نيويورك كما هو مقرر عندما انتهت مدة عمله لمدة خمس سنوات ، وإن منافذ الإعلام في المملكة المتحدة ارتكبت خطأ لا يغتفر".

وزعمت صحيفة ديلي ميل يوم السبت أنها اكتشفت أن ياكوفينكو، الذي كان جزءًا من البعثة الدائمة للاتحاد السوفييتي في الأمم المتحدة بين عامي 1981 و 1986، طُرد من الولايات المتحدة خلال عملية تطهير مشهورة من العملاء في ذروة الحرب الباردة ، في غضون ذلك ، ادعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الخميس ، قبل بضعة أيام فقط من الذكرى الأولى لهجوم التسمم على العميل الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال في مدينة ساليزبري البريطانية - أن وسائل الإعلام الروسية كانت تضلل الجمهور بنشر 138 قصة متناقضة عن الحادث.

وفي 4 مارس، 2018، تم العثور على سكريبال وابنته يوليا فاقدين للوعي على مقعد في مركز للتسوق في سالزبوري ، وقالت لندن إنها تشتبه في أن المواطنين الروسيين ألكسندر بتروف وروسلان بوشهيروف هما من نفذا الهجوم ويعملان لصالح المخابرات الروسية.

ومع ذلك، نفت موسكو مرارا المزاعم وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة ، وقالت إن لندن رفضت طلباتها بالتعاون في التحقيق ، ونفى بتروف وبوشيروف بدورهما تورّطهما في الهجوم، قائلين إنهما زارا ساليزبري للقيام بمشاهدة المعالم السياحية.