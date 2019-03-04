روشتة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا».. غدا بـ"اليوم السابع"





تحت عنوان الروشتة الكاملة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا»، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، تحقيقات خلية «اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان لاستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. الروشتة الكاملة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا».. قصة وزير النقل الجديد تكشف خطر تداول الأكاذيب وسقوط الإعلام فى مصيدة الشائعات على الـ «سوشيال ميديا».. «أمين»: تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحل.. و «علام »: التوعية سلاح مواجهة الأموال الضخمة التى يتم صرفها لجذب الشباب.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ تحقيقات خلية «اللهم ثورة» تكشف مخطط الإخوان لاستقطاب الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. الروشتة الكاملة للحفاظ على عقول المصريين من الـ«سوشيال ميديا».. قصة وزير النقل الجديد تكشف خطر تداول الأكاذيب وسقوط الإعلام فى مصيدة الشائعات على الـ «سوشيال ميديا».. «أمين »: تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحل.. و «علام »: التوعية سلاح مواجهة الأموال الضخمة التى يتم صرفها لجذب الشباب

ـ «فايزة» تقتحم أعمال الرجال وتسير على طريق النجاح بدعم «المشروعات الصغيرة» فى الغربية

ـ الرئيس يجتمع مع مدبولى ووزيرة التضامن ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال.. السيسى يوجه الحكومة بالتركيز على خطط مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً.. الرئيس يبحث منظومة الحماية الاجتماعية وتماسك الأسرة.. ويشدد على توفير المزيد من الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة

ـ أشعة جديدة تحدد مدة غياب اكرامى.. أحمد الشيخ يواجه مصير ميدو جابر فى الأهلى

ـ الجبلاية ترفض إلغاء كأس مصر.. محمد منير يدخل دائرة المرشحين لحفل افتتاح أمم أفريقيا

ـ «التعليم» تبدأ توفير نماذج استرشادية لـ «بوكليت الثانوية» خلال أيام

ـ رئيس «غازتك» لـ «اليوم السابع»: «البترول» تدرس خفض جمارك سيارات الغاز.. وننشئ 50 محطة مع «إينى» الإيطالية

ـ «بيزنس توداى» تكرم كبار رجال الدولة والاقتصاد فى «bt100».. أكبر حفل يشهده مجتمع الأعمال تزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس المجلة

ـ وزير الدفاع يتفقد المنظومة التعليمية بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.. الفريق أول محمد زكى: مصر ستظل وطنا أمنا بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى المتماسك

ـ وزيرة الصحة: فحصنا 32.5 مليون مواطن ب"100 مليون صحة"