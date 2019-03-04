راكتا تتعاقد مع شركة تشيكية لتأهيل ماكينة إنتاج الورق

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت شركة راكتا للورق، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن توقيع عقد اتفاق بين الشركة العامة لصناعة الورق راكتا وشركة بابسل التشيكية، وذلك لتأهيل ماكينة تصنيع الورق رقم (3) والتى سوف يزيد انتاجها إلى 200 إلى 240 الف طن طن ورق يوميا وذلك بتكلفة تقديرية 12.1 مليون يورو بخلاف الأعمال المدنية.

وبحسب مصدر بالقابضة الكيماوية، فإن الاتفاق السابق سوف يؤدى إلى إقالة شركة راكتا من عثرتها، حيث إنها ستتعادل ماليا بعد الانتهاء من المشروع والذى يستغرق 13 شهرا اعتبارا من أبريل 2019.

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