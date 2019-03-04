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الإثنين، 04 مارس 2019 05:17 ص
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رادار المرور التقط 3151 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية

الإثنين، 04 مارس 2019 05:00 ص
رادار المرور التقط 3151 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى3151 مخالفة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 

 

 


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