رئيس مجلس المفتين فى روسيا: نسبة المسلمين فى البلاد ستبلغ 30 % خلال 15 عاما

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قال رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين إن نسبة المسلمين في البلاد ستنمو في الأعوام الـ 15 القادمة لتصل إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7 %.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن رئيس مجلس المفتين، خلال مؤتمر في مجلس الدوما، قوله "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية"، داعيًا إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.

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