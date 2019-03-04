رئيس جامعة بنى سويف: إحالة واقعة سرقة كابل كهرباء مدينة الطلاب للنيابة

وتقدم العميد حامد محمد حامد مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة، بمذكرة إلى رئيس الجامعة تتضمن أنه "بمراجعة الأفراد وكاميرات المراقبة بالمدن الجامعية شرق النيل تبين إهمال "محمد س" مشرف الأمن فى أداء واجبه أثناء نوبتجيته ، ما نتج عنه سرقة جزء من كابل كهرباء كهنة من عهدة المدينة".