رئيس جامعة بنى سويف: إحالة واقعة سرقة كابل كهرباء مدينة الطلاب للنيابة

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الإثنين واقعة سرقة كابل كهرباء عهدة المدينة الجامعية إلى النيابة العامة بعدما ثبت إهمال مشرف الأمن فى تأدية عمله ، ما يعد جريمة جنائية.
وتقدم العميد حامد محمد حامد مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة، بمذكرة إلى رئيس الجامعة تتضمن أنه "بمراجعة الأفراد وكاميرات المراقبة بالمدن الجامعية شرق النيل تبين إهمال "محمد س" مشرف الأمن فى أداء واجبه أثناء نوبتجيته ، ما نتج عنه سرقة جزء من كابل كهرباء كهنة من عهدة المدينة".
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