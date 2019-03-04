video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف: إحالة واقعة سرقة كابل كهرباء مدينة الطلاب للنيابة

الإثنين، 04 مارس 2019 08:17 م
رئيس جامعة بنى سويف: إحالة واقعة سرقة كابل كهرباء مدينة الطلاب للنيابة رئيس الجامعة
بنى سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف  اليوم الإثنين واقعة سرقة  كابل كهرباء عهدة المدينة الجامعية إلى النيابة العامة بعدما ثبت إهمال مشرف الأمن فى تأدية عمله ، ما يعد جريمة جنائية.
 
وتقدم العميد حامد محمد  حامد مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة، بمذكرة إلى رئيس الجامعة تتضمن أنه "بمراجعة الأفراد وكاميرات المراقبة  بالمدن الجامعية شرق النيل تبين إهمال "محمد س"  مشرف الأمن  فى أداء واجبه أثناء نوبتجيته ، ما نتج عنه سرقة جزء من كابل كهرباء كهنة من عهدة المدينة".
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف تنهى خدمة أستاذين بـ"طب بيطرى" لانقطاعهما عن العمل

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سرقه كابل كهرباء

مدينه الطلاب

شرق النيل

مشرف امن

النيابه العامه




لا تفوتك
غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة