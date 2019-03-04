رئيس الوزراء الباكستانى: من يحل نزاع كشمير هو الأجدر بنوبل للسلام

إسلام آباد(أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان اليوم الاثنين، إنه لا يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام، وأن الشخص القادر على حل نزاع كشمير سيكون هو الأجدر بهذه الجائزة.

وأضاف خان - فى تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) ونقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - "الشخص الذى يستحق (جائزة نوبل للسلام) سيكون الشخص الذى يحل نزاع كشمير وفقًا لرغبات الشعب الكشميرى، ويمهد الطريق لإحلال السلام وتنمية الموارد البشرية فى شبه القارة الهندية".

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص وقعوا على التماس إلكترونى مطالبين بفوز رئيس الوزراء الباكستانى بجائزة نوبل للسلام لإطلاق سراح الطيار الهندى المحتجز لدى إسلام أباد بعد إسقاط القوات الجوية الباكستانية طائرته فى أعقاب توغلها فى المجال الجوى الباكستانى، وذلك فى محاولة لنزع فتيل التوتر مع الهند.

وكانت باكستان قد أعلنت أنها أطلقت سراح الطيار كبادرة سلام للهند ودون التعرض لأى ضغوط.

يذكر أن وسم "#جائزة نوبل لعمران خان" انتشر على موقع تويتر منذ الخميس الماضى، بعد إطلاق سراح الطيار الهندى .

من جانب أخر أعلن الحزب الحاكم فى باكستان أن رئيس الوزراء عمران خان وجه دعوة لنظيرته البريطانية تيريزا ماى لزيارة باكستان، فيما ردت ماى بتوجيه دعوة مماثلة لخان .

وأوضح حزب "تحريك أنصاف" - فى تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين، أن ماى رحبت خلال اتصال هاتفى مع عمران خان بقرار باكستان بالإفراج عن الطيار الهندى المحتجز لدى إسلام أباد بعد إسقاط القوات الجوية الباكستانية طائرته فى أعقاب توغلها فى المجال الجوى الباكستانى .

وشددت ماى على الحاجة إلى تهدئة الأجواء بين الهند وباكستان عقب تصاعد حدة التوتر بينهما خلال الفترة الأخيرة عقب التفجير الانتحارى الذى وقع بإقليم "كشمير" المتنازع عليه فى 14 فبراير الجاري، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وقد ألقت نيودلهى باللوم على إسلام أباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.