دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور "h5n2"

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: الخميس آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية

صور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسن بالقاهرة وينقله لدار رعاية

وزارة التموين:

"التموين": صرف 20% من مقررات شهر مارس لأصحاب البطاقات حتى الآن

«التموين»: استمرار صرف الخبز المدعم للمحذوفين من البطاقات بالمرحلة الأولى.. قبول 3% من التظلمات بعد التأكد من استحقاقهم.. وحريصون على صرف المخصصات للفئات المستحقة والأولى بالرعاية

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تلتقى أول بعثة من مسئولى المدارس المصرية اليابانية لطوكيو

للمتقدمين لاختبارات مسابقة العقود المؤقتة.. تعرف على ضوابط دخول الامتحان

التعليم تعلن موعد ومقار اختبارات المتقدمين لمسابقة المعلمين المؤقتة

التعليم ترسل نسخ من جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 للمديريات

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ 118 ألف مواطن بـ26 محافظة خلال شهر

التأمين الصحى: علاج مرضى الهيموفيليا والثلاسيميا بأحدث الأدوية مجانا

وزارة الزراعة:

وزارة الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد لمرض إنفلونزا الطيور "h5n2"

"الزراعة"حزمة اجراءات حول التسميد والمكافحة لاشجار المانجو لزيادة الانتاج

وزارة النقل:

المترو: فتاة محطة السادات لم تنتحر لكنها أغمى عليها

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يفتتح معرض لتسويق المنتجات ويؤكد: مساعدة الشباب والمرأة.. فيديو

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: تطاول الإخوان على الأزهر والإفتاء "عرى" الجماعة الإرهابية