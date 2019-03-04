خالد عبد الغفار: "أرجوكم متفكروش فى الطب والهندسة مش هتبقى دى كليات القمة"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مناقشات اليوم لابد أن تكون حول ما هو منفذ بالفعل كفانا استراتيجيات وتفكير فى رؤى وآراء خاصة بالتطوير لأننا بالفعل نمتلك منظومة تطوير تم تطبيقها بالفعل فلا نستنفذ المجهود والأفكار فى أحلام ورؤى.

وأضاف عبد الغفار، بكلمته خلال فعاليات مؤتمر "التعليم فى مصر بدورتها الثانية التى تحمل عنوان: تطوير التعليم والتحديات وآفاق النجاح"، الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبحضور كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن هناك منظومة تطوير للجامعات المختلفة والمناهج الحالية كيفية ربط البحث العلمى بخطط التنمية والوزارة لديها رؤية فى هذا المجال ودعوة رجال الأعمال والصناعة لاستثمار حقيقى فى البحث العلمى.

وأشار عبد الغفار، إلى ضرورة مناقشة التعليم التكنولوجى والمنظومة الجديدة التى تقودها الوزارة فى هذا المجال وكذلك مجال الجامعات الدولية التى بدأت بالفعل العمل، موضحا أن الجامعات المصرية حققت إنجازا فيما يخص التصنيفات الدولية بجهد كبير مع بنك المعرفة، مؤكدا ضرورة مشاركة الجميع فى إنجاح منظومة التعليم الجديدة، موضحا أن الدولة المصرية تدرك تماما عصر التحول الرقمى وإن لم يتم إدخال هذا العصر الرقمى فى كل المجالات التدريسية سنتأخر للغاية لأن الخريج المصرى حينها لن يمتلك المهارات التى تؤهله للمنافسة فى العصر الرقمى.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن اهتمامات الأجيال مختلفة بسبب ظروف العصر كان من رابع المستحيلات أن يكون لها خط تليفون أرضى وكان الحلم حينذاك مختلف تماما عن الأجيال الجديدة، مؤكدا أن الشخص الآن يستطيع التواصل مع الجميع على مستوى العالم فى لحظة ولكن لم يتم تطوير المناهج والدراسة بنفس قدر التطوير الذى شهده العالم فى هذا المجال لذلك تغيرت كل هذه الأجيال تغيرت مع الثورة الصناعية التى اعتمدت على البخار والثورة الصناعية الثانية التى اعتمدت على الكهرباء فالتكنولوجيا تغير الإنسان.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الثورة الصناعية بدأت بالفعل والقصة اختلفت تماما فالتكنولوجيا تتغير بطريقة فائقة وتأثيرها على عقول الأطفال كبير للغاية وهذا هو التحول الرقمى الذى له فوائد وأضرار كثيرة للغاية يولد 2.5 مليون طفل جديد حول العالم فى اليوم مصر بلد فيها شباب كثيرون، قائلا: "أصبح لدينا خاصة بالتخصصات والكليات الجديدة فكلية الذكاء الاصطناعى ستعمل فى جامعة كفر الشيخ واتفقنا على تخصصات جديدة، أرجوكم متفكروش فى الطب والهندسة وطب الأسنان مش هتبقى دى كليات القمة كليات القمة ستكون فى التخصصات الجديدة انترنت الأشياء ومتخصص فى الذكاء الاصطناعى أو الميكاترونيكس فهذه التخصصات لو تخرج منها طالب يعمل فى ألمانيا بكرة".

وأكد عبد الغفار، على أن الطلب على تخصصات كثيرة فى مصر من دول أوروبا وغيرها لا زال موجودا مثل الطب والهندسة، قائلا: "كلنا نعطى رسالة للمجتمع للتحول الرقمى ليكون هناك فرصة لأجيال المستقبل وحتى الجامعات الجديدة فكل المناهج الجديدة فيها أتت طبقا لهذه التخصصات الجديدة، وهناك 75 مليون وظيفة فى العالم 2022 ستكون متاحة على مستوى العالم والدولة تبنت مشروعات عملاقة بالميارات فى التعليم والصحة وغيرها لتواكب هذا التطور والتحول الرقمى ونحاول أن ننقذ من البطالة بدورات تدريبية ونجرى لهم تحويلا رقميا حتى يجدون فرصة عمل، ومصر تسير بنفس القضايا التى تناقش على مستوى العالم حاليا".