خالد صلاح فى bt100: الحكومة تتطلع لتطوير المناخ الاقتصادى فى ظل المؤشرات الإيجابية

ألقى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، كلمة فى احتفالية "bt100"، التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قائلا خلالها: "أشكر جميع الحاضرين على الإسهام المقدر فى إنجاح الاحتفالية، وفى البدء والمنتهى للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود تحولا جذريا فى خريطة الاقتصاد، ورؤية مصر للاستثمار وتعاملها مع المستثمرين.

وقال خالد صلاح": "إنه من دواعى السرور اليوم، أن يلتقى كل هذا العدد من الوزراء والتنفيذيين والمستثمرين والشخصيات العامة والإعلاميين ونجوم المجتمع فى فعالية اقتصادية، تؤكد للعام الثانى على التوالى، أن ما يمكن أن نحققه معا، يربو ويفوق كثيراً ما يمكن لكل منا تحقيقه بمفرده".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "ليس من اليسير أن يلتقى كل هذا العدد الضخم من الاقتصاديين وقادة المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بكل قطاعاته، الاستثمارية والمالية والمصرفية، أما وأننا التقينا بالفعل، فإن تلك المساحة من الحوار، والاحتفاء بالكفاءات والجهود المخلصة لدفع الاقتصاد ومسارات التنمية الشاملة، تفرض علينا جمعيا أن نعمل بشكل دائم ومتواصل لإبقاء قنوات الاتصال والتكامل مفتوحة، وننسق الأفكار والطاقات بما يعزز تطلعاتنا جميعاً لتطوير المناخ الاقتصادى، خاصة فى ظل مؤشرات الأداء الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى، وتتجلى واضحة فى تحسن ثقة المؤسسات الدولية فى الأداء المالى والاقتصادى، وتحسن التصنيف الائتمانى، وشهادات البنك وصندوق النقد الدوليين، بكفاءة ما نحققه من نمو".

وثمن "خالد صلاح" من قدرة الحكومة على إدارة عملية الإصلاح، والسيطرة على معدل التضخم، وتقليص نسبة البطالة إلى إجمالى القوة العاملة، وتعاظم الثقة فى المؤسسات المالية والمصرفية المصرية، علاوة على تقليص العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد سنوات من العجز الشامل، وتجاوز النمو نسبة الـ5% والوصول بالاحتياطى النقدى إلى مستوى قياسى لم تحققه مصر من قبل، يغطى وارداتها السلعية قرابة ثمانية أشهر، يترافق ذلك مع تحسن أداء سوق المال وانتعاش السياحة، وتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأردف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع": "حنيما فكرنا فى إطلاق جائزة bt100 وحفلها السنوى، استحضرنا نموذجنا الملهم مما أرسته القيادة السياسية، وأنجزته الحكومة والمؤسسة التشريعية، خلال السنوات الأخيرة، من إصلاح شامل للقوانين المنظمة للاستثمار، ودعم واسع للمستثمرين والكيانات الاقتصادية الوطنية والعالمية العاملة فى مصر، وتحالفات ومشروعات قومية شهدت شراكة عميقة ونجاحاً باهرا وجدنا إزاءه أن من واجبنا أن نمد يد العون لتلك الجهود، ونضطلع بمساهمة داعمة للدولة ومؤسساتها، ومساندة للاقتصاديين ممن يلعبون دورا حيويا فى بناء هذا البلد، كرسالة عرفان وامتنان لما أنجزوه وسينجزونه فى القريب".

وأردف "خالد صلاح": "إننا فى مؤسسة اليوم السابع ومجلة Business Today، وفى كل مؤسسات وأذرع مجموعة إعلام المصريين، إذ ننظم تلك الاحتفالية فى عامها الثانى، وبالتزامن مع العيد الخامس والعشرين لتأسيس مجلة Business Today، المطبوعة الاقتصادية الأهم فى مصر باللغة الإنجليزية، نفتخر بتكريم نخبة من الوزراء ورواد الاستثمار وقادة الاقتصاد الذين دعموا مسار التنمية بكفاءة وإخلاص، لكننا نتطلع لأنه تكون تلك الاحتفالية بداية لمزيد من التعاون الخلاق بين مجموعة إعلام المصريين وأجنحتها الإعلامية من جانب، والمراكز الاستثمارية والاقتصادية الكبرى من جانب آخر، إذ نوقن تماماً من ناحيتنا أننا نقف فى الضفة نفسها وتحركنا الغاية ذاتها، تسعون إليها بالاستثمار والبناء والصناعة والتجارة والتحديث والإنتاج، ونسعى إليها بالإعلام والتنوير وبناء الوعى الوطنى وصيانة الهوية المصرية الراسخة".

ووجه الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال كلمته، الشكر للقيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، كما شكر الرعاة الذين ساندوا تلك الاحتفالية، وقال إننا نتطلع إلى أن تمتد أواصر تعاونهم Business Today، واليوم السابع، ومجموعة إعلام المصريين، لتحقيق مزيد من التكامل البناء والمفيد لجهودنا جميعاً، كما شكر شركة POD الرائدة فى العلاقات العامة، والخدمات الإعلامية، على تنظيمها الناجح للحفل.

واختتم "خالد صلاح" كلمته: "أتقدم باسمى وباسم اليوم السابع، و Business Today، والمؤسسة الوطنية الكبرى (إعلام المصريين)، على تشريفكم تلك الاحتفالية وأؤكد إننا نمد أيادينا دائما، جاهزين للتعاون فيما يدعم الاقتصاد ويعزز الاستثمار أولا، وفى صالح المستثمرين وقادة الأعمال ثانيا، وبالدرجة نفسها والأهم ما فيه صالح مصر ومواطنيها قبل كل شئ وبعده، وهى الغاية التى نثق تماماً فى أنكم تشاركوننا إياها".