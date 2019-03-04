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حى مصر الجديدة يطلق مبادرة لإضاءة العقارات التراثية وتهذيب الحدائق الخاصة

الإثنين، 04 مارس 2019 02:00 ص
حى مصر الجديدة يطلق مبادرة لإضاءة العقارات التراثية وتهذيب الحدائق الخاصة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد العميد أحمد أنور رئيس حى مصر الجديدة، أنه جارى تركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات والحماية المدنية وإنهاء الأعمال الداخلية، بسوق سوهاج الحضارى، تمهيدا للانتقال للشق الخارجى، وذلك فى إطار السعى للقضاء على الإشغالات وتوفير بيئة أمنة للباعة الجائلين. 

وفى سياق آخر، دعا رئيس حى مصر الجديدة، سكان الحى بالمشاركة فى مبادرة إنارة واجهات العقارات التراثية بصورة جمالية وإضاءات تجميلية متخصصة وموفرة للطاقة، وذلك استكمالا لمبادة تطوير واجهات تلك العقارات والتى ساهم سكام الحى فيها بشكل كبير. 
 
وأعلن رئيس الحى أنه تم تشكيل لجنة من المتخصصين والمهتمين بحيث يمكنهم تقديم الدعم اللازم فى هذا الإطار.
 
وفى السياق أعلن حى مصر الجديدة عن اتاحته خدمة تهذيب الحدائق الخاصة والداخلية الموجودة بالعقارات، مع الالتزام برفع المخلفات، وذلك حفاظا على الصالح العام ولتجنب استغلال المواطنين من غير المنوط لهم بذلك . 
 
 

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