حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والإشغالات بأحياء الأسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب حملة إزالة فورية، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، بشأن مجابهة مخالفات البناء بنطاق الحي.

وخلال الحملة، تم تنفيذ الإزالة الفورية لقرار إزالة ببرج العرب القديم، شارع مدرسة خالد بن الوليد الخاصة، حيث تمت إزالة منزل بدون سقف على مساحة 100 متر، يأتى ذلك فى إطار المرور الميدانى اليومى لرصد ومتابعة جميع المخالفات بنطاق المركز من خلال لجنة الإزالة ومشرف قطاع برج العرب.

ومن جهه أخرى، شن حي شرق، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المخالفة بنطاق الحي، تحت إشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حي شرق، شملت شارع الدير منطقة كليوباترا، وشارع بورسعيد، بالإضافة إلي شارع مصطفي كامل، حيث تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام .

واستجابة لشكاوى المواطنين، قام حى وسط، بشن حملة مكثفة على بشارع القاهرة مع شارع جرين بمحرم بك، لإزالة الإشغالات الصارخة على حرم الرصيف، التى تعوق حركة سير المواطنين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة على جروب الحى، ولإستعادة المظهر الحضاري والإنضباط لشوارع الثغر.