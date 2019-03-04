حبس 4 عاطلين لحيازتهم كيلو هيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أسماء على بدر

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي بفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام كل من "مسعود.إ.ن" 51 سنة، عاطل، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، و"حمدى.م.ن" 30 سنة، عاطل، و"عبدالله.إ.ن" 52 سنة، عاطل، و "وليد.ح.د" 29 سنة، عاطل، وجميعهم مُقيمون بالكيلو 36 بدائرة قسم شرطة برج العرب، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وبخاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بأحد الأكمنة المُعدة اثناء استقلالهما سيارتى ملاكى، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كيلو جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.