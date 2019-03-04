حبس عامل قتل زوجته بكفر طهرمس وحبس 4 من أصدقائه اغتصبوا صديقتها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، بسبب خلافات زوجية، كما أمرت بحبس 4 من أصدقاء المتهم، لاعتدائهم جنسيًا على صديقة الزوجة.

وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهم توجه لزوجته يوم الواقعة حيث تقيم بصحبة صديقتها وحدثت بينهما مشادة فاطلق عليها النار من سلاح نارى كان بحوزته.

وتابعت التحريات، أن المتهم استعان بأربعة من اصدقائه لمساعدته فى انقاذ حياة الزوجة، فى الوقت الذى تواجدت فيه صديقتها فى المنزل بالسكن، والتى اتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا والتحرش بها، بعدها تركوها وصديقتها فى المنزل إلى أن لفظت الضحية انفاسها وتوفيت.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة برش خرطوش، فارقت على أثره الحياة.