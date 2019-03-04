video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل قتل زوجته بكفر طهرمس وحبس 4 من أصدقائه اغتصبوا صديقتها

الإثنين، 04 مارس 2019 04:09 م
حبس عامل قتل زوجته بكفر طهرمس وحبس 4 من أصدقائه اغتصبوا صديقتها محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه بقتل زوجته بإطلاق النار عليها، بسبب خلافات زوجية، كما أمرت بحبس 4 من أصدقاء المتهم، لاعتدائهم جنسيًا على  صديقة الزوجة.
 
وكانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بمنطقة كفر طهرمس التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وكشفت التحريات أن المتهم توجه لزوجته يوم الواقعة حيث تقيم بصحبة صديقتها وحدثت بينهما مشادة فاطلق عليها النار من سلاح نارى كان بحوزته.
 
وتابعت التحريات، أن المتهم استعان بأربعة من اصدقائه لمساعدته فى انقاذ حياة الزوجة، فى الوقت الذى تواجدت فيه صديقتها فى المنزل بالسكن، والتى اتهمتهم بالاعتداء عليها جنسيًا والتحرش بها، بعدها تركوها وصديقتها فى المنزل إلى أن لفظت الضحية انفاسها وتوفيت.
 
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة برش خرطوش، فارقت على أثره الحياة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ 11 مارس

اخبار الحوادث

حوادث

اعتداء جنسي

قتل

خلافات زوجية

الجيزة

بولاق




لا تفوتك
البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

البنك المركزى يحذر من تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

غدا أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهورى دون حجاب.. أعيش فى أُنس مع الله.. وعورة المرأة جسمها مش شعرها.. وألازم محمود ياسين فى مرضه وهذا سبب تأخر عودتى للشاشة

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة