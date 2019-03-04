حبس صيدلى لحيازة 10 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة وحيازة أكثر من 10 آلاف قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "شادى.م.ش"، 40 سنة، دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، متخذاً من الصيدلية التى يديرها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية تم ضبطه بالصيدلية وبحوزته 10045 قرصا وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى قدره 2550 جنيها، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.