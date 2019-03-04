video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 04 مارس 2019 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صيدلى لحيازة 10 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية

الإثنين، 04 مارس 2019 02:19 م
حبس صيدلى لحيازة 10 آلاف قرص مخدر فى الإسكندرية أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة وحيازة أكثر من 10 آلاف قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "شادى.م.ش"، 40 سنة، دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، متخذاً من الصيدلية التى يديرها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية تم ضبطه بالصيدلية وبحوزته 10045 قرصا وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى قدره 2550 جنيها، و3 هواتف محمولة.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 4 عاطلين لحيازتهم كيلو هيروين بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

حبس دكتور صيدلى

الاتجار بالعقاقير المخدرة




لا تفوتك
"محمد صلاح.. أنت تقدر".. ذاكرة التاريخ لا تمحى يا جماهير ليفربول.. جوائز الفرعون تتحدث عن إنجازات صانع نهضة الريدز فى الموسم الماضى.. بوشكاش والحذاء الذهبى الأبرز.. وحلم الثنائية يداعب "الفيرارى" رغم قوة السيتى

"محمد صلاح.. أنت تقدر".. ذاكرة التاريخ لا تمحى يا جماهير ليفربول.. جوائز الفرعون تتحدث عن إنجازات صانع نهضة الريدز فى الموسم الماضى.. بوشكاش والحذاء الذهبى الأبرز.. وحلم الثنائية يداعب "الفيرارى" رغم قوة السيتى

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

الإخوان تستهدف عقول الشباب.. الجماعة الإرهابية تخطط لتخريب الأجيال الجديدة بالأفكار المتطرفة.. الخلايا النائمة تبث روح كراهية الدولة بين الطلاب.. وخبير أمنى: يستخدمون فتاوى دينية مغلوطة للتحريض على العصيان

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

بعد الولادة ازاى تحافظى على صحة الرحم وتعقميه بطرق طبيعية

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

تريزيجيه وكريم حافظ في اختبار جديد مع قاسم باشا بالدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة