جامعة بنى سويف تنهى خدمة أستاذين بـ"طب بيطرى" لانقطاعهما عن العمل

بنى سويف أيمن لطفى

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاثنين، إنهاء خدمة أستاذين بكلية الطب البيطرى لانقطاعهما عن العمل منذ نهاية العام الماضى .

كان عميد كلية الطب البيطرى قد تقدم بمذكرة إلى رئيس الجامعة تفيد بانقطاع كل من الدكتور "محمد ر" الأستاذ المتفرغ بقسم التشريح والأجنة، والدكتور "السيد ع" الأستاذ المساعد بنفس القسم، عن العمل منذ الثالث والعشرين من ديسمبر 2018.

وعرض رئيس الجامعة الموضوع على المستشار القانونى، كما حصل على موافقة مجلس الجامعة قبل اتخاذه قرار إنهاء خدمة الأستاذين .







