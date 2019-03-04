توصيل المياه لوحدة مرور بنى عديات بأسيوط لافتتاحها قريبًا (صور)

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن توصيل مياه الشرب إلى وحدة مرور بني عديات بمركز منفلوط، والمقامة على مساحة 11 فدان و11قيراط، موضحاً إنه تم توصيل المياه وجاري مراجعة التوصيلات الداخلية وباقي المرافق لتشغيلها في أسرع وقت ممكن، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوصيل المرافق للوحدة، تمهيداً لافتتاحها لرفع العبء عن المواطنين، وتحفيف الزحام على مرور القوصية، مشيراً إلى تقديم كافل سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وقال عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، يولي اهتماماً خاصاً بتقديم الخدمات بكافة القطاعات بطريقة أفضل وأيسر على المواطنين، حيث وجه بسرعة توصيل المرافق وتجهيز وحدة مرور منفلوط المقامة بقرية بني عديات ومتابعة عملية توفير مياه الشرب بالوحدة تمهيدا لافتتاحها قريبًا.