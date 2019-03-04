تعليم المنيا: لا صحة لانهيار جزء من مدرسة الجزائر بمركز سمالوط

المنيا- فريق المحافظات

قالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أنه لا صحة لما تردد حول إنهيار جزء من مدرسة الجزائر الإبتدائية 1 التابعة لقرية الجزائر بمركز سمالوط، مؤكدة أن ما أشيع هو شائعة ليس لها أى أساس من الصحة.

أوضح محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المدرسة كانت طبقاً لتعليمات الوزارة تطبق خطة لتدريب الطلاب على الإخلاء والخروج الآمن حال وقوع أى كارثة بشرية أو طبيعية .

وأضاف وكيل الوزارة، أن الطلاب قاموا بإخبار ذويهم بشأن هذا الأمر، ولكن الأهالى فهموا الأمر بشكل خاطئ، مما تسبب فى بث الخوف والذعر لدى بعض أولياء الأمور، حيث تدافعوا نحو 3 مدارس وهى (الجزائر الإبتدائية 1 ، الجزائر الابتدائية 2، الجزائر للتعليم الأساسى) لإخراج أبناءهم منها وعندما وصلوا وجدوا أن الأمور مستقرة .

وأكد وكيل الوزارة إنه تم التواصل مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين والتنبيه بضرورة تفعيل دورهم ووضع الأمور فى نصابها والتوعية بعدم الإنسياق وراء الشائعات التى تهدف إلى زعزعة الأمن وخلق حالة من الفوضى.