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تعليم القليوبية: نستهدف ربط التعليم بسوق العمل للحد من البطالة بالمحافظة

الإثنين، 04 مارس 2019 10:52 ص
تعليم القليوبية: نستهدف ربط التعليم بسوق العمل للحد من البطالة بالمحافظة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأعتبار عام 2019 عاما للتعليم، فقد تم افتتاح عددا من التخصصات الحديثة بمدارس التعليم الفنى فى اطار جهود الوزارة والمديرية وقطاع التعليم الفنى للأرتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها بما يعود على المجتمع بالتطور العلمى والفكرى وانعكاسات ذلك على كافة مناحى الحياة فى مصر .

ومن ناحيته قال المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى، إنه تم افتتاح تخصصات حديثة ولأول مرة على مستوى المحافظة برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وبرعاية الدكتورعلاء عبد الحليم محافظ القليوبية، منها تخصص صناعة الملابس الجاهزة للبنين وصناعة المعادن والغزل والنسيج والأثاث المعدنى حيث يتم تدريب الطلاب على تلك الصناعات بما يؤهلهم فيما بعد لسوق العمل وينعكس على المجتمع علميا وفكريا واقتصادى

وأشار، إلى أن هناك هدفا استراتيجيا يتم إتباعه حالياً ويتمثل فى ربط التعليم بسوق العمل بما يساهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى. 

 

 


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