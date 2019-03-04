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تطوير مطار أسوان و إنشاء بوابة حضارية.. استعدادا لملتقى شباب أفريقيا

الإثنين، 04 مارس 2019 01:00 ص
تطوير مطار أسوان و إنشاء بوابة حضارية.. استعدادا لملتقى شباب أفريقيا استعدادات أسوان لملتقى شباب أفريقيا
كتب على عبد الرحمن
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تشهد محافظة أسوان خلال أيام انطلاق ملتقى الشباب العربى والأفريقى والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الإطار شكلت وزارة التنمية المحلية لجنة من القطاعات المختلفة بالوزارة للمتابعة الميدانية لاستعدادت المحافظة للملتقى.

وكشف تقرير اللجنة الذى عرض على وزير التنمية المحلية عن استعداد المحافظة لملتقى الشباب العربى والأفريقى بالإجراءات التالى:

1-تطوير مطار أسوان الدولى.

2-إنشاء بوابة حضارية للمطار.

3-تحسين ورفع كفاءة ساحات الانتظار والحدائق بفناء المطار الخارجى.

4-رفع كفاءة طريق المطار من البوابة الرئيسية وحتى تقاطع طريق أبوسمبل.

5-تطوير طريق المطار إلى الكورنيش "شارع السادات" بطول 4 كيلو متر.

6-تطوير ميدان العقاد "مدخل طريق الكورنيش" وتطوير طريق الكورنيش.

7-تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى.

8-تطوير المنطقة المحيطة والطريق المؤدى لمحطة المعالجة الثلاثية "كيما". 

استعدادات أسوان لملتقى شباب أفريقيا
استعدادات أسوان لملتقى شباب أفريقيا

 

أعمال رصف الطرق استعدادا لملتقى شباب أفريقيا
أعمال رصف الطرق استعدادا لملتقى شباب أفريقيا

 

تجميل أسوان استعدادا لملتقى شباب أفريقيا
تجميل أسوان استعدادا لملتقى شباب أفريقيا

 

تجميل أسوان
تجميل أسوان

 

تجميل الحدائق فى أسوان
تجميل الحدائق فى أسوان

 


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